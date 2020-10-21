جهاز أكتوبر الجديدة يعلن تسليم 36 عمارة بالإسكان الاجتماعي حتى 25 أكتوبر
كتب - محمد عبدالناصر:
يستمر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، في تسليم المرحلة الرابعة من شقق الإسكان الاجتماعي في قطاع د بمنطقة الـ800 فدان بواقع 1872 وحدة كاملة التشطيب.
جاءت تفاصيل التسليمات وأرقام العمارات على النحو التالي:
- يوم 25 أكتوبر ستبدأ شركات الأمل وجمعية الخدمات المعمارية وسوهاج في تسليم عمارات أرقام 423 حتى 437، وو371حتى 373، و412 حتى 416.
- وكان تم البدء في تسليم أرقام العمارات التالية يوم 11 أكتوبر، 386 حتى 391، و445 و446 و447 و455 و457 و458 و459،و377 حتى 380، و438 حتى 440.
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