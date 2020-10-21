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جهاز أكتوبر الجديدة يعلن تسليم 36 عمارة بالإسكان الاجتماعي حتى 25 أكتوبر

03:00 ص الأربعاء 21 أكتوبر 2020
جهاز أكتوبر الجديدة يعلن تسليم 36 عمارة بالإسكان الاجتماعي حتى 25 أكتوبر

شقق الإسكان الاجتماعي

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، في تسليم المرحلة الرابعة من شقق الإسكان الاجتماعي في قطاع د بمنطقة الـ800 فدان بواقع 1872 وحدة كاملة التشطيب.

جاءت تفاصيل التسليمات وأرقام العمارات على النحو التالي:

- يوم 25 أكتوبر ستبدأ شركات الأمل وجمعية الخدمات المعمارية وسوهاج في تسليم عمارات أرقام 423 حتى 437، وو371حتى 373، و412 حتى 416.

- وكان تم البدء في تسليم أرقام العمارات التالية يوم 11 أكتوبر، 386 حتى 391، و445 و446 و447 و455 و457 و458 و459،و377 حتى 380، و438 حتى 440.

شقق الإسكان الاجتماعي مدينة أكتوبر الجديدة وزارة الأسكان وحدات سكنية

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