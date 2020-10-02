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كورونا في 24 ساعة| قرار جمهوري لمواجهة التداعيات الاقتصادية والإصابات تتجاوز 34 مليونًا عالميًا

07:00 ص الجمعة 02 أكتوبر 2020
كورونا في 24 ساعة| قرار جمهوري لمواجهة التداعيات الاقتصادية والإصابات تتجاوز 34 مليونًا عالميًا

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 361 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96855 حالة حتى أمس.

إلى ذلك، تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، الخميس، 34 مليون حالة، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية. وأظهرت البيانات أن إجمالي حالات الإصابة في أنحاء العالم بلغ 34 مليونًا و10 آلاف و539 حالة. وبلغ عدد الوفيات بالفيروس مليونًا و14 ألفًا و958 حالةً.

"مصراوي" يرصد في التقرير الآتي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

16 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس
جونسون: بريطانيا تمر بـ "لحظة حرجة" في مواجهة الوباء
احتفالات أقل ومال أكثر.. كيف أثّر كورونا على جوائز نوبل هذا العام؟
هاني الناظر: الكمامة خط الدفاع الأول للحماية من كورونا
مدريد تحت "إغلاق كورونا" رغم معارضة الحكومة الإقليمية
قرار جمهوري بشأن تمويل مواجهة آثار كورونا الاقتصادية من جانب صندوق النقد
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 34 مليونًا
العراق: تحذيرات من "موجة كورونا ثانية" وإعادة حظر التجول الشامل
مبشرة للغاية.. الصحة تكشف نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل
"اللقاح وحده لا يكفي".. كيف تنتهي جائحة كورونا؟
جوتيريش : جائحة كورونا تؤكد استمرار حرمان المرأة من حقوقها
ألمانيا تعتزم تقليص مدة الحجر للعائدين من البؤر الخطيرة لكورونا
فرنسا: فرض حالة الطوارئ القصوى في باريس اعتبارا من الاثنين بسبب كورونا
جلياد تتولى مسؤولية توزيع علاج كوفيد-19 بدلاً من الحكومة الأمريكية
"الدولي للنقل الجوي": أغسطس الماضي أسوأ موسم صيف بسبب كورونا

قرار جمهوري مواجهة التداعيات الاقتصادية فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة جامعة جونز هوبكنز

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حدث ليلاً| 7 قرارات جمهورية أمام "تشريعية النواب".. وحملة ترامب ترفض تغيير قواعد المناظرات الرئاسية

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