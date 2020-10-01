"الدولي للنقل الجوي": أغسطس الماضي أسوأ موسم صيف بسبب كورونا

كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، عن انخفاض توقعاته لحركة المسافرين جوًا للعام 2020، وذلك انعكاسًا للمستويات الضعيفة المسجلة مع انتهاء موسم الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ومعلنًا انخفاض معدلات المسافرين بنسبة 66% بالمقارنة مع 2019 بعد أن كانت تشير إلى 63% فقط.

وقال في بيان له واصل الطلب على السفر الجوي خلال شهر أغسطس انخفاضه بشكل كبير بالمقارنة مع المستويات الطبيعية، مع انخفاض في إيرادات المسافرين لكل كيلومتر إلى 75.3% بالمقارنة مع أغسطس 2019، إلا أنها تعد تحسنًا طفيفًا عن الانكماش السنوي المسجل في يوليو والبالغ 79.5%، في حين استمرت الأسواق الداخلية في التفوق على الأسواق الدولية من حيث الانتعاش، على الرغم من أن معظمها ظل منخفضًا بشكل كبير بالمقارنة مع العام الماضي.

وأضاف ألكساندر دو جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "كانت حركة المرور خلال شهر أغسطس كارثية مسجلة أسوأ موسم الصيف على الإطلاق، فكان الانتعاش في السفر الدولي شبه معدوم، وتراجعت الأسواق المحلية في أستراليا واليابان في واقع تصديها لحالات التفشي الجديد للفيروس، والقيود المفروضة على السفر".

وتابع:"قبل بضعة أشهر، اعتقدنا أن انخفاض الطلب للعام بأكمله بنسبة -63٪ مقارنة بعام 2019 سيكون سيئاً وذلك وفقاً للمعطيات أمامنا، إلا أنه وبعد أن شهدنا الأداء الأسوأ لموسم الصيف في التاريخ، قمنا بتعديل توقعاتنا نزولاً إلى -66٪".