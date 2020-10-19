احتفالية في جامعة الأزهر بتعيين "عامر" عضوًا بمجلس الشيوخ (صور)

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نواب الشيوخ عن "مستقبل وطن" يدعمون مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب

كتب- محمود مصطفى:

احتفل مكتب وفريق تطوير التعليم بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بتعيين الدكتور يوسف عامر، نائبا بمجلس الشيوخ.

وحضر الاحتفالية، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني عميد كلية العلوم بنين، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور علاء جانب، ومؤمن متولي الأمين العام للجامعة.

ونظم الاحتفالية فريق تطوير التعليم بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر وهم " الدكتورة صفية محمود عزت، والدكتورة عبير مختار التهامي والدكتور حامد عبد العظيم هلال، والدكتور عاصم، والدكتور محمد عبد القادر، والدكتور سامح السيد شراقي، والدكتورة فاطمة محمود بدر الدين، والدكتورة محمود عبد الستار توفيق، والدكتور أسامة جمال قريطم، والدكتورة شيماء مصطفي موسي، والدكتور البراء صفوان عبد الغني".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عضوا بمجلس الشيوخ.

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