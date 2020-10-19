​"مصر آمنة بكم".. عضو بـ"الشيوخ" يوجّه رسائل للرئيس والنواب والحكومة

(مصراوي):

أعرب المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته باختياره ضمن قائمة المعينين في المجلس، مضيفًا أنه يريد أن يقدم 4 رسائل أمام أعضاء مجلس الشيوخ.

وأضاف الدري - في كلمته أمام مجلس الشيوخ اليوم أن الرسالة الأولى أنه عمل أمينًا عامًا في مجلسي النواب والشورى، لمدة 25 عامًا، مشيدًا باختيار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا لمجلس الشيوخ، وانتخاب الوكيلين الجليلين بهاء أبو شقة وفيبي فوزي.

وتابع الدري أن الرسالة الثانية إلى الزملاء في القاعة المجاورة "في إشارة إلى مجلس النواب" موجهًا الشكر لائتلاف دعم بقيادة الدكتور عبدالهادي القصبي على الجهد الذي بذلوه لعودة الغرفة الثانية بالبرلمان مجلس الشيوخ، إلى الحياة السياسية، وعلى الجهد المخلص المبذول من الأمانة العامة لمجلس النواب.

وأشار فرج الدري إلى أن الرسالة الثالثة للحكومة ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل وإلى جيش مصر الأبيض من الأطباء وإلى صحافة مصر والعاملين في بلاط صاحبة الجلالة، ستظل مصر بكم آمنة ومطمئنة.