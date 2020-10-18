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مبعوثة "اليونسكو": توفير المياه لسكان العالم مسؤولية عالمية

05:00 م الأحد 18 أكتوبر 2020
مبعوثة "اليونسكو": توفير المياه لسكان العالم مسؤولية عالمية

اليونسكو

كتب- أحمد مسعد:

قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، مبعوث اليونسكو للعلوم والسلام، رئيس الجمعية العلمية الملكية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن مشاركة العلماء والخبراء والمعنيين في هذا المحفل العالمي (أسبوع القاهرة للمياه)، يؤكد الالتزام المطلق والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع من أجل المضي قدمًا في تأمين موارد مائية مستدامة لجميع شرائح المجتمع؛ وهي مسؤولية كبيرة تحتاج إلى عمل وتشارك وجهد كبير.

وأضافت الأميرة سمية، في كلمتها عبر الفيديو كونفرانس خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه اليوم الأحد، أن مخرجات الجلسات الحوارية ستؤدي إلى حلول مستدامة وزيادة منصات التواصل وإعداد برامج التوجيه الدولية؛ لتحقيق الهدف المنشود ومواصلة السعي نحو إحداث الفرق الجوهري في حسن إدارة الموارد المائية.

ووجهت مبعوث اليونسكو للعلوم والسلام الشكر إلى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تنظيم أسبوع القاهرة للمياه.

اليونسكو سمية بنت الحسن مبعوث اليونسكو للعلوم والسلام الأردن

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