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انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بحضور عدد من الوزراء

10:24 ص الأحد 18 أكتوبر 2020
انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بحضور عدد من الوزراء

انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت صباح الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري.

وتعقد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في الفترة من 18-22 أكتوبر الجاري، تحت شعار الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في الأراضي القاحلة.

أسبوع القاهرة للمياه وزارة الري السيسي

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