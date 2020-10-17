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رئيس حزب الوفد يرد على اجتماع الهيئة العليا: "باطل"

10:08 م السبت 17 أكتوبر 2020
رئيس حزب الوفد يرد على اجتماع الهيئة العليا: "باطل"

المستشار بهاء الدين أبو شقة

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بطلان اجتماع الهيئة العليا للحزب، الذي عقد اليوم، ووصفه بـ"المزعوم".

وقال في بيان له، اليوم السبت، إن أي قرارات ناتجة عن الاجتماع بُاطلة وكذلك أي إجراءات صدرت عن الاجتماع، معللًا أنه لم يتم دعوة الهيئة العليا للوفد للانعقاد بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في لائحة الحزب، ومن ثم فإن هذا الاجتماع منعدم، وينعدم بناءًا عليه أية إجراءات صدرت، بحسب ما قال في البيان.

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماع اليوم اختيار النائب الدكتور محمد عبده، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قائمًا بأعمال رئيس الحزب حتى يتم انتخاب رئيس جديد وتشكيل لجنه خماسية تكون مهمتها تحديد الإجراءات الخاصة، بانتخاب رئيس للحزب وإعادة الكشوف بأسماء الهيئة الوفدية وتوجيه دعوة بالحضور.

وطالب المهندس نبيل عبدالله عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإعادة انتخاب وتشكيل المكتب التنفيذي واختيار سكرتير عام موالي للوفديين، مضيفًا أنه بالرغم من تواجد سكرتير عام الوفد فؤاد بدراوي بمقر الحزب، واخطاره من قبل معظم أعضاء الهيئه العليا بالحضور إلا أنه امتنع عن حضور الاجتماع.

كما طالب عبدالله شباب حزب الوفد بتشكيل لجنة تتولى إدارة المركز الإعلامي، حتى يكون لسان حال الهيئه الوفديه جيمعها وليس فئة بعينها.

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد اجتماع الهيئة العليا للحزب

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