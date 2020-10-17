طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة واستقرار الحرارة ونشاط للرياح على هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء، أن حالة الطقس حار على جنوب الصعيد لكن ترتفع يوم الاثنين ليكون طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابع الخبراء، تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 30 و32 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة، جنوب سيناء 33 درجة، كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 32 و37.

وأوضح الخبراء، أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر خلال الثلاثة أيام كما تنشط الرياح على شمال الصعيد اليوم السبت.

وأشار الخبراء إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة يوم الاثنين المقبل على أقصى الغرب بنسبة ٣٠% تقريبا.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس أول 3 أيام من الأسبوع الجاري تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تبدأ في التلاشي بداية من السابعة صباحا وسطوح أشعة الشمس.