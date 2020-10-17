التنمية المحلية: وضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية "القبلي قامولا" بالأقصر

كتب- محمد نصار:

وضع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية "القبلي قامولا" التابعة لمركز القرنة وذلك ضمن خطة العام المالي (٢٠٢٠/٢٠٢١) للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع 4 قرى من بينها القبلي قامولا بإجمالي عدد سكان 50 ألف مواطن وبتكلفة حوالي 150 مليون جنيه.

وخلال زيارة وزير التنمية المحلية والمحافظ للقرية، تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على جهودها في مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قرى محافظة الأقصر.

وأكد الأهالي، على أن قرية القبلي قامولا والقرى المجاورة لها شهدت تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحي ومياه شرب وخدمات صحية وكهرباء وتوفير معدات النظافة.