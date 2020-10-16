وزيرا "الآثار" و"الإعلام" يناقشان استراتيجية التسويق السياحي لمصر

(مصراوي):

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية للتسويق السياحي لمصر، بشكل أكثر احترفية أمام كافة دول العالم.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، والتي من بينها تضمين آليات إعلامية للترويج لكافة الأماكن السياحية والأثرية بصورة جديدة غير نمطية، ما يؤثر إيجابيًا على صورة مصر في الخارج، وتعريف العالم بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على الافتتاحات والمشروعات الأثرية والسياحية الجديدة، التي تنفذها الدولة المصرية في ضوء جهودها لدعم قطاع السياحة والآثار، والحفاظ على تاريخها وتراثها الأثري والثقافي ومقاصدها السياحية الطبيعية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزارتين لاستكمال مناقشة محاور هذه الاستراتيجية للخروج بها على أكمل وجه.