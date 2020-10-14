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"سكرتير عام الصحفيين" عن تعيينه في مجلس الشيوخ: "أتمنى أن أكون عند حسن الظن"

09:45 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
"سكرتير عام الصحفيين" عن تعيينه في مجلس الشيوخ: "أتمنى أن أكون عند حسن الظن"

محمد شبانة

كتب- مصراوي:

علق محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو مجلس الشيوخ، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه في مجلس الشيوخ.

وقال شبانة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حتى الأمس لم أكن قد تلقيت أي اتصال بشأن تعييني عضوا بمجلس الشيوخ، وقد غمرتموني منذ أيام بكثير من الحب والتهنئة ولم يكن باستطاعتي الرد على خبر غير مؤكد.

وأضاف شبانة: وما أن تأكد الخبر فليس بوسعي إلا تقديم كل الشكر والتقدير والامتنان لحضراتكم على كل هذه المشاعر الرقيقة والأخلاق الرفيعة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم بي.​

محمد شبانة نقابة الصحفيين مجلس الشيوخ

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