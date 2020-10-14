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السيسي يؤكد ضرورة بلورة اتفاق شامل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

09:30 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
السيسي يؤكد ضرورة بلورة اتفاق شامل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تطورات ملف سد النهضة، وذلك في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وجدد الرئيس السيسي، التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.​

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