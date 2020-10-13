وفاة أحد رهبان دير الشايب بالأقصر.. والبابا تواضروس ينعاه
مصراوي
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، وفاة الراهب القس صموئيل الشايب، وهو أحد رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، عن عمر بلغ ٥٦ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ١٧ سنة.
ولد القس صموئيل بالإسكندرية يوم ١٢ أكتوبر ١٩٦٤ والتحق بالدير يوم ١٧ نوفمبر ١٩٩٩ وترهب في ١ مارس ٢٠٠٢ م ونال درجة القسيسية يوم ٧ ديسمبر ٢٠١٣.
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ولمجمع رهبان الدير، في رحيل الراهب المبارك القس صموئيل الشايب، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث في مجمع الأبكار.
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