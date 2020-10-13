بالصور.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة ٥٩ من صالون القاهرة بقصر الفنون

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كتب- مصراوي:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدورة ٥٩ من صالون القاهرة للفن التشكيلي، تحت عنوان "الأورا والهالة والفرادة في الفن المصري المعاصر"، والتي تُقام خلال الفترة من ١٣ أكتوبر حتى 3 نوفمبر، وتأتي فى بداية استئناف نشاط قصر الفنون.

حضر الافتتاح كل من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور أحمد نوار رئيس مجلس إدارة جمعية محبى الفنون الجميلة، الدكتور نجيب معين القوميسير العام للصالون والفنان الكبير جورج بهجورى وعدد من التشكيليين والنقاد والمهتمين.

وقالت "عبدالدايم"، إن صالون القاهرة منذ انطلاقه لأول مرة عام 1921 يسهم في إثراء ساحة الفنون التشكيلية باعتباره أحد الصور المضيئة المعبرة عن الهوية الفنية للوطن.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالأعمال المشاركة التي تعكس رؤية فنية متفردة تتميز بتعدد المدارس والتوجهات، مشيرة إلى استمرار خطوات دعم ومساندة الفنون الإبداعية بكافة مجالاتها لما تمثله من حجر الزاوية في عملية تهذيب النفس وبناء الشخصية.

ووجهت "عبدالدايم"، الشكر لكل القائمين على إقامة وتنظيم صالون القاهرة وحثتهم على مواصلة الجهد للمساهمة في تطوير المجتمع من خلال القوى الناعمة.

من جانبه أكد الدكتور خالد سرور أن عدد المشاركين في الصالون يبلغ ٨٥ فنانًا من مختلف الأجيال تجسد أعمالهم تنويعات مختلفة من ألوان الإبداع التشكيلى.

وقال إن هذه الدورة تكرم ٩ من الفنانين المتميزين وهم "أحمد عبدالوهاب، عطيات السيد، جورج البهجوري، مدحت نصر، طارق زبادي، عبد المنعم الحيوان، مصطفى عبدالمعطي، رباب نمر، وزينب السجيني".

يشار إلى أن صالون القاهرة يعد أول الفعاليات الفنية التي أقيمت فى مصر بعد تدشين أول مدرسة متخصصة للفنون الجميلة عام 1908 في عهد الأمير "يوسف كمال"، حيث تأسست بعدها الجمعية المصرية للفنون الجميلة بعد قيام ثورة 1919 صاحبة إطلاق اسم" صالون القاهرة".​