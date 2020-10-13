"الوطنية للتدريب" تستقبل 23 عضوًا من مستشاري هيئة النيابة العامة

كتب- محمد نصار:​

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الاثنين، وفدًا ضم 23 عضوًا من مستشاري هيئة النيابة العامة ويترأسهم المستشار أحمد السعيد، رئيس الإستئناف ومدير معهد الدراسات الجنائية والتدريب، وذلك لحضور ورشة عمل عن مهارات التخطيط الاستراتيجي والذكاء العاطفي والاجتماعي في ضوء توجيهات المستشار حمادة الصاوي النائب العام.

يأتي ذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة العامة في سبتمبر الماضي؛ في إطار سعي النيابة العامة إلى تطوير قدرات أعضائها والإداريين بها وتنمية مهاراتهم العلمية والإدارية في شتى المجالات، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات المركز الإقليمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالأكاديمية الوطنية؛ مواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.​