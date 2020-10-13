أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

"الوطنية للتدريب" تستقبل 23 عضوًا من مستشاري هيئة النيابة العامة

07:53 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد نصار:​

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الاثنين، وفدًا ضم 23 عضوًا من مستشاري هيئة النيابة العامة ويترأسهم المستشار أحمد السعيد، رئيس الإستئناف ومدير معهد الدراسات الجنائية والتدريب، وذلك لحضور ورشة عمل عن مهارات التخطيط الاستراتيجي والذكاء العاطفي والاجتماعي في ضوء توجيهات المستشار حمادة الصاوي النائب العام.

يأتي ذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة العامة في سبتمبر الماضي؛ في إطار سعي النيابة العامة إلى تطوير قدرات أعضائها والإداريين بها وتنمية مهاراتهم العلمية والإدارية في شتى المجالات، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات المركز الإقليمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالأكاديمية الوطنية؛ مواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.​

الأكاديمية الوطنية للتدريب هيئة النيابة العامة حمادة الصاوي

الخبر التالى:

محافظة الجيزة: تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة بالقرى 50% للمتقدمين بطلبات تقنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية: مقتل إرهابيين اثنين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بشمال سيناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا