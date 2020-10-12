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غدًا.. أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة

06:28 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
غدًا.. أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

تقيم وزارة الأوقاف، غدًا الثلاثاء، أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومساعد رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الدكتور عوض تاج الدين، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الأوقاف بسائر القضايا الشرعية والوطنية والمجتمعية، حيث ستناقش الندوة موضوع الزيادة السكانية الكبيرة، التي تؤدي إلى مشكلات لا حصر لها، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل وبيان ما يترتب على التأخر في ذلك من آثار لا تحتمل، مع بيان الرأي الديني بوضوح في مشروعية هذا التنظيم التي ترقى في مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب، حفاظًا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله في حياة كريمة.

ويحضر الندوة نحو ستين إماما وواعظة في لقاء حواري مفتوح، لمناقشة القضية من مختلف أبعادها.

وزارة الأوقاف محمد مختار جمعة عوض تاج الدين عبدالله النجار

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