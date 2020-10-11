الزراعة: تدريبات مكثفة لإنتاج الأجنة وتطبيقات البيوتكنولوجي في مركز بحوث الصحراء
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- أحمد مسعد:
نفذت شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بمركز بحوث الصحراء، البرنامج التدريبي المكثف حول "أساسيات التناسل وإنتاج الأجنة معمليًا"، لتدريب 250 من طلاب وطالبات كليات الزراعة والصيدلة والعلوم والطب البيطري، من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وحلوان.
وفي سياق متصل عقدت الشعبة برنامجًا تدريبيًا حول "الجديد في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الإنتاج الحيواني" والذي اشتمل على العديد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية.
وقال الدكتور رأفت خضر رئيس الشعبة، إن البرامج التدريبية تعتمد في إعدادها على تزويد المتدربين بالحديث من التقنيات وتعريفهم بجهود مركز بحوث الصحراء، مشيرًا إلى عرض بعض ما توصل اليه البحث العلمي محليًا ودوليًا في مجالات اهتمام البرنامج التدريبي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
104156
عدد المصابين
-
97524
عدد المتعافين
-
6017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
36387480
عدد المصابين
-
27408446
عدد المتعافين
-
1060427
عدد الوفيات
إعلان