أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

الزراعة: تدريبات مكثفة لإنتاج الأجنة وتطبيقات البيوتكنولوجي في مركز بحوث الصحراء

09:58 م الأحد 11 أكتوبر 2020
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- أحمد مسعد:

نفذت شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بمركز بحوث الصحراء، البرنامج التدريبي المكثف حول "أساسيات التناسل وإنتاج الأجنة معمليًا"، لتدريب 250 من طلاب وطالبات كليات الزراعة والصيدلة والعلوم والطب البيطري، من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وحلوان.

وفي سياق متصل عقدت الشعبة برنامجًا تدريبيًا حول "الجديد في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الإنتاج الحيواني" والذي اشتمل على العديد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية.

وقال الدكتور رأفت خضر رئيس الشعبة، إن البرامج التدريبية تعتمد في إعدادها على تزويد المتدربين بالحديث من التقنيات وتعريفهم بجهود مركز بحوث الصحراء، مشيرًا إلى عرض بعض ما توصل اليه البحث العلمي محليًا ودوليًا في مجالات اهتمام البرنامج التدريبي.

برنامج تدريبي مركز بحوث الصحراء إنتاج الأجنة

الخبر التالى:

مرشحة عن تنسيقية شباب الأحزاب: سأعمل على إعادة لقب "المؤرخ المصري"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل الدراسة بأيام.. التعليم: غلق أي منشأة تعليمية في حالة ظهور كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا