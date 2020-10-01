أكثر شراسة بتلك المناطق.. الزراعة: حملات لمكافحة النمل الأبيض



كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شن حملات مكافحة علي النمل الأبيض المنزلي، من خلال لجان الفحص وتلقي البلاغات بالمناطق المصابة لانتشار النمل الأبيض.

وقال الدكتور أيمن حمودة، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن النمل الأبيض آفة متجددة لا تأتي في أوقات ثابتة من العام وتنقسم إلى النمل الأبيض المنزلي فوق الأرض وتحت الأرض، وكلهم لديه خطورة شديدة على المناطق المأهولة بالسكان، مشيراً إلى أن الإدارة العامة تكثف جهودها في المناطق الصحراوية.

وأضاف حمودة، لمصراوي، أن النمل الأبيض يكون أكثر كثافة وشراسة في محافظات الوجه القبلي بداية من أسوان حتى المنيا وبعض الأحيان تشهد محافظة الإسماعيلية نشاطا مكثفا للنمل، لافتاً إلى أن الإدارة تكثف فرق مكافحة بأدوات رش؛ لتنفيذ كافة أعمال التطهير.

وتابع أنه تم تدشين غرفة عمليات عاجلة وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى، والتعامل معها وتوجيه فرق المكافحة طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء بالتنسيق مع المحليات.

وأشار حمودة، إلى أن المناطق الصحراوية والمنازل المبنية من الطوب اللبن والأسقف الخشبية، والمحاصيل الزراعية المخزنة هي الأكثر عرضة للإصابة والتلفيات، مضيفا أن من أكبر التحديات هي عدم رش كافة الأماكن لما لها قرب من مياه أو محاصيل زراعية صالحة للاستهلاك مما يتطلب الأمر ماهرة وخبرة لدى الفرد الذي يقوم بالرش.