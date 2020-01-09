وزير الأوقاف يعتمد 47.4 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس، مبلغا بقيمة 47 مليونا و462 ألفا و900 جنيه لتمويل المرحلة الثالثة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2019 / 2020) الخاصة بالمساجد.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن الاعتماد المادي يأـي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بمديريات الاوقاف ببعض المحافظات لهذا العام.

من جانب آخر اعتمد وزير الأوقاف نتيجة مسابقة اللغة العربية التي أقامتها الوزارة، وأسفرت عن فوز الشيخ أحمد دسوقي محمد مكي (إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة) بالمركز الأول، وتأهيله للإيفاد خلال شهر رمضان المقبل لاحدى الدول الاجنبية لاداء صلاة التراويح وتحفيظ القران الكريم ولقاء الجاليات الاسلامية والرد على استفساراتها الدينية.