بالصور.. وفد من الوكالة الكورية يزور المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

استقبل المجلس القومي للمرأة، وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي koica، للتعرف على جهود المجلس في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا المجال، وكان في استقبال الوفد الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس، ومنى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

واستعرضت الدكتورة نجلاء العادلي، تاريخ المجلس منذ إنشائه باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، ويتبع رئيس الجمهورية، وتحدثت عن تشكيله وأهدافه واختصاصاته.

كما استعرضت جهوده في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، من حيث اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتخصيص محور للحماية من كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحدثت عن جهود مكتب شكاوى المرأة فى هذا السياق.

وأشارت إلى إنشاء وحدة بوزارة الداخلية للقضاء على العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، كما أشارت إلى جهود المجلس في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

فيما عرضت منى الغزالي، جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والمعنية بتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإنجازاتها خلال فترة عملها بالمجلس.

في ختام اللقاء، تفقد الوفد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومكتب شكاوى المرأة، ومركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، حيث أشاد بجهود المجلس في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، معربين عن تمنياتهم استدامة هذه الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى للمرأة المصرية.​