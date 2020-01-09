مد وتدعيم شبكات المياه والصرف لـ61 قرية بأسيوط والوادي الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، إن الشركة قامت بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب لـ53 قرية، وكذا توصيل خدمة الصرف الصحي بـ8 قرى، بقيمة 209 ملايين جنيه، خلال الخطة الاستثمارية لعام 2019-2020، لتحقيق الاستفادة لـ900 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجًا المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عبد الغفار - في بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الخميس- أن ذلك جاء استجابة للدعوة الجادة للمشاركة المجتمعية الفعالة والإسهام في حل المشكلات وتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، التي تم تدشين مبادرة "حياة كريمة" من أجلها، موضحًا أن الشركة قامت بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالقرى المستهدفة بأطوال 35 ألفًا و100 متر، وكذا تنفيذ 35 بئرًا، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ8 قرى من المستهدف.

وأوضخ عبد الغفار أن الشركة تتمسك بمشاركتها المجتمعية التي ستساعد في تجسيد الرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030، حيث تضع نصب عينيها المسئولية المجتمعية والبُعد الإنساني، الذي يكمن في تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن.