محافظ القاهرة: مكافأة لضبط أي سيارات تُلقي الردش في الشوارع

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التحية للجهد الذي بذلته القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تأمين احتفالات الأقباط بميلاد المسيح، مثمنًا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في تأمين الجبهتين الداخلية والخارجية في ظل الظروف الدولية التي تحيط بالبلاد.

وقال عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، "ننسق مع وزارة الداخلية والمنطقة المركزية لضبط السيارات التي تُلقي بالردش الناتج عن أعمال البناء وتؤثر على السيولة المرورية بالشوارع والمحاور"، مشددًا على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على السيارات المخالفة ومصادرتها، كما تم رصد مكافأة للقائمين على عملية الضبط.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء، بالاهتمام بحل مشاكل المواطنين والحرص على عقد لقاءات دورية معهم والتعاون مع أعضاء مجلس النواب في تقديم الخدمات للمواطنين والتواصل مع الشباب لنقل الحبرات لهم والاستفادة من أفكارهم في وضع الرؤى المستقبلية للعاصمة، داعيًا أعضاء المجتمع المدني للمشاركة في الحراك الكبير الذي تشهده القاهرة في إقامة المشروعات وأعمال التطوير.

وأشار المحافظ، إلى أن معدل النمو الاقتصادي بمصر بلغ 5.6%، بما يدل على أن عملية الإصلاح الاقتصادي تسير في الطريق الصحيح، مُطالبًا رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين في القيام بحملات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ليشعر المواطن بنتاج عملية الإصلاح والتوسع في نشر منافذ بيع السلع مع كافة الجهات المعنية.