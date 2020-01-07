وزير التموين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

قدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدخلية، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.

ورحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور علي المصيلحي، مقدما له الشكر على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، متمنيا له التوفيق الدائم في مهام عمله.