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وزير التموين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

07:27 م الثلاثاء 07 يناير 2020
وزير التموين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

قدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدخلية، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.

ورحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور علي المصيلحي، مقدما له الشكر على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، متمنيا له التوفيق الدائم في مهام عمله.

علي المصيلحي وزير التموين البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد
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