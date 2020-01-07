أكثر الكلمات إنتشاراً

الأفضل في أفريقيا قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

متحدث النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

04:11 م الثلاثاء 07 يناير 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتبت - ميرا إبراهيم:
زار وفد من حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الثلاثاء، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وقال حسب الله، في بيان اليوم، إن الشعب المصري يحتفل بجميع طوائفه بعيد الميلاد المجيد، ليكون أكبر رد ورسالة خارجية للعالم أجمع لمن يتوهم للحظة أن يريد النيل من مصر ويستطيع أن يؤثر على طوائف الشعب المصري.

وأشاد برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالاحتفال بعيد الميلاد مساء أمس، والتي وجهه فيها رسائل طمأنة للشعب المصري لما يحاك ضد الوطن من مخاطر وتهديدات.

البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد حزب الحرية المصري صلاح حسب الله مجلس النواب

الخبر التالى:

للتشديد على تجار المخدرات والإرهابين.. ننشر أبرز المعلومات عن تعديلات قانون السجون
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد: غداً رياح وأتربة.. والأمطار تمتد للقاهرة (بيان طقس الأربعاء)