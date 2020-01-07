الصحة: إعدام 3525 طن أغذية فاسدة خلال عام

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 3 آلاف و525 طناً و255 كجم أغذية متنوعة و119 ألفا و776 لتر عصائر ومشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، خلال حملات مكبرة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بـجميع المحافظات، خلال العام المنقضي (2019).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، في بيان اليوم، إلى أنه تم أيضا ضبط 4595 طناً و646 كجم أغذية مجهولة المصدر، و446 ألفا و639 لتر عصائر متغيرة خواصها للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، حيث جرى سحب 332 ألفاً و93 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، خلال نفس الفترة السابق ذكرها.

وقال عيد إن الحملات قامت بالمرور على 171 ألفا و3 منشآت غذائية بجميع المحافظات؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيراً إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 19 ألفاً و268 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتا إلى أنه تم تحرير 134 ألفا و88 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

من جانبها أشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية الدكتورة مايسة حمزة إلى استخراج 584 ألفا و322 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، كما جرى إصدار 57 ألفا و508 شهادة تحت الإشراف الصحي والخاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها.

وأوضح مجاهد أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.