بعد توقفه 5 سنوات.. وزير الثقافة تفتتح المقر الرئيسي للرقابة على المصنفات بعد تطويره

كتب- محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مقر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بشارع القصر العيني، بعد تطويره وإعادة تأهيليه ليصبح المقر الرئيسى لها بدلا من مقر شارع طلعت حرب.

قالت عبد الدايم إن مطلع 2020 يشهد إضافة جديدة إلى البنية الثقافية المصرية مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المقر الرئيسى للرقابة جاء بعد توقف استمر 5 سنوات.

وأضافت: سيعمل المقر الجديد على إثراء منظومة الإبداع فى المجتمع ويستكمل الإنجازات التى بدأت العام الماضي وتمثلت فى افتتاح 8 مقرات للجهاز بالمحافظات.

وتابعت إن التطوير وإعادة التأهيل هو الأول من نوعه للمقر منذ إنشاء الرقابة ويشمل النواحي اللوجيستية وأسلوب العمل حيث تم استحداث 3 وحدات لتكنولوجيا المعلومات، الدراسات الاجتماعية وتطوير الأداء كما تم مد ساعات العمل حتى السادسة مساء، إلى جانب ضم عدد 20 متخصصا من الرقباء لضمان الحفاظ على جودة ومستوى الاعمال الفنية التى يتابعها الجمهور المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الاعلى للثقافة والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

يذكر أن المقر يتكون من 3 طوابق كانت مخصصة منذ عام 1961 للإدارة العامة للفنون الجميلة وتسلمته الرقابة عام 1985 وتم اغلاقه للتطوير عام 2015 وبدأ العمل على تأهيله منتصف عام 2017.