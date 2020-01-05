بطول الكورنيش ويتكلف 800 مليون جنيه.. الإسكان تكشف موعد انتهاء ممشى أهل مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن ما نفذته مصر في المجتمعات العمرانية وشبكة الطرق، كان مخطط له الانتهاء عام 2027.

وأضاف الجزار، خلال كلمته بالندوة المنعقدة في حزب "مستقبل وطن" بالقاهرة الجديدة، أن الوزارة وجدت أنه لو استمر معدل النمو السكاني على الشكل الحالي، سيصل تعداد المصريين عام 2050، إلى 180 مليون نسمة.

وتابع: "المناطق الجديدة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر، لم تشهد صحوة وتواجد، إلا بعد إنشاءها بـ25 عامًا، فالاكتمال لا يتم بين يوم وليلة، وإنما يأخذ وقت، لذا يتم الضغط في الانتهاء من المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى تستوعب التواجد والحياة وينمو المجتمع في هذه المناطق سريعًا، فهناك محفزات تنمية تتم في هذه المجتمعات، حتى تنطلق سريعًا، ومن هذه المحفزات الطرق على سبيل المثال، فطريق هضبة أسيوط، وصلت تكلفته إلى مليار و200 ألف جنيه، لتسهيل انتقال أهالي أسيوط إلى هذه المدينة الجديدة حول أسيوط".

وتابع: "نحن لا نعمل مدن للسكن فقط، وإنما نوفر بها فرص عمل، ومشروعات استثمارية"، مشيرًا إلى أن هذه الشبكة من المجتمعات العمرانية، ستأخذ بيد المجتمعات الهاوية والتي شاخت سريعًا.

وتابع: "تطوير المنطقة المحيطة بماسبيرو، والتي تبلغ مساحتها 70 فدانًا، كان حلمًا راود الجميع منذ 40 عامًا، بالإضافة إلى منطقة المدابغ في عين الصيرة التي تبلغ مساحتها 94 فدانًا"، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المناطق على وضعها القديم، كان يمثل مشكلة بيئية كارثية.

وقال وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع مختلف ليس إسكاني في منطقة المدابغ، مضيفًا: " نستخدم المشرط في علاج الأورام".

وأوضح، أن ممشى أهل مصر، بطول 6.7 كيلو متر، بلغت تكلفته 800 مليون جنيه، ويصل بين كوبري إمبابة وكوبري 15 مايو، سيتم الانتهاء منه يونيو 2020، وسيكون ممشى لكل الناس، ويضم مطاعم وكافيهات، بطول كورنيش النيل، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.​