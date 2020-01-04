​بتكلفة 5 مليارات جنيه.. توقيع عقد المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (صور)

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كتب- أسامة علي:

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 في ميناء الإسكندرية، بين المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وشركة الغرابلي للأعمال المتكاملة، وشركة "إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات".

وعقب التوقيع تابع الوزير بدء وانطلاق أعمال تنفيذ المشروع، وتفقد موقع المحطة على الأرصفة، وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، نظرًا للأهمية الكبرى لميناء الإسكندرية، والذي يشهد خروج أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية، لافتًا إلى أن المشروع سيرفع تصنيف الميناء، ويساهم في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة خاصة عقب تعميق الممر الملاحي للميناء.

وأضاف الوزير، أن المشروع يساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء، فيما يتعلق بتداول البضائع، بالإضافة إلى أنه سيعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو أفريقيا والعكس، كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشائها خلف الميناء.

وأشار الوزير، إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع خلال 24 شهرًا، فيما تصل تكلفته الإجمالية، 5 مليارات جنيه.

يذكر أن "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض" هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من (هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات الإسكندرية) وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة.

ويصل طول أرصفة المحطة إلى 2450 مترًا طوليًا وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتستطيع استقبال من 6-7 سفن في الوقت نفسه، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويًا، ومقسمة إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

وتابع الوزير خلال زيارته للميناء معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق، والذي تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه، ومقام على مساحة 15 ألف متر مسطح، ومكون من 4 أدوار (5 مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.

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