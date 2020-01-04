بعد قرار الحكومة.. خطوات تركيب العداد "الكودي" للمباني المخالفة والعشوائيات

كتب- محمد صلاح:

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد أيام قليلة، ممثلة في شركات التوزيع الـ9 التابعة لها في تلقي طلبات المواطنين المتعلقة بتقنين أوضاعهم من خلال تركيب العدادات الكودية بدلا من الممارسة أو سرقة التيار، عقب قرار مجلس الوزراء إعادة فتح المهلة أمامهم لمدة 6 أشهر تبدأ في يناير الحالي حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

ولجأت الوزارة مؤخرا لاتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة بهدف مواجهة أزمة سرقات التيار المستمرة التي يقوم بها بعض المواطنين مما ينتج عنه ضياع مستحقات الوزارة المالية والضغط على الشبكة الكهربائية نتيجة الوصلات غير الشرعية التي يقوم بها البعض.

ووضعت الوزارة عدة شروط للمواطنين المخالفين السارقين للتيار الكهربائي بهدف إتاحة توصيل التيار بطريقة شرعية لتفادي أي أضرار تقع عليهم، إضافة للقضاء على نظام الممارسة من خلال تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة.

وفيما يلي يستعرض "مصراوى" الخطوات اللازمة التي تسبق عملية التركيب:

- ألا يكون المبنى أو العقار على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة.

- توصيل الكهرباء للمباني الموجودة على الأراضى الزراعية، لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"

- يتطلب صورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

- يتطلب صورة من الممارسة أو محضر الضبطية القضائية للعقار .

الحكومة توافق رسميًا على فتح توصيل الكهرباء للمباني العشوائية