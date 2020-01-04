فيديو جديد لمبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.. ومدبولي يتابع نسب التنفيذ

كتب- محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، موقف تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية، ومنطقة الحديقة المركزية، وحي المال والأعمال، فضلاً عن منطقة الأبراج.

وبث هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو خلال الجولة، أظهر فيه معدل بناء مجلس النواب الجديد.

ورافق رئيس الوزراء في الجولة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة، إلى عرض قدّمه اللواء شعبان ضاحي المسؤول عن مشروعات الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمن المخطط العام لمنطقة الوزارات وشركات المقاولات التي تتولى أعمال التنفيذ، وكذا نسب الإنجاز التي تمت في الحي الحكومي، حيث تتراوح نسب التنفيذ ما بين 71% و88%، وكذا معدلات تنفيذ شركات المقاولات العاملة بالمشروع في الأعمال المسندة إليها.

واستعرض موقف ساحة الشعب والنصب التذكاري والمسرح الروماني ومركز قصر الثقافة الإسلامي والمدينة الرياضية، وحي المال والأعمال، مشيراً إلى أن طرق الحي السكني بلغت نسب تنفيذها 100%، وكذلك طرق الحي الدبلوماسي.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالحى الحكومي، حيث استمع إلى عرض عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150فداناً ويشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وكذا جودة تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أنه تتم حاليا الإجراءات الإدارية لانتقال الحكومة للعاصمة الجديدة، من اختيار الموظفين الذين سيتم انتقالهم، وإجراءات تدريبهم، وكذا تأثيث الحي الحكومي، وغير ذلك.