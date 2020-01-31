حدث في 8 ساعات| 14 يوم حجر صحي للوافدين من الصين.. وتمديد حجز وحدات الإسكان
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها نشر الحكومة لخطة طرق الوقاية من فيروس كورونا، وإعلان الإسكان تمديد حجز الوحدات في محافظتي بورسعيد ودمياط.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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