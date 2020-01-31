القوى العاملة: بدء تدريب الطلبة خلال إجازة نصف العام على ١٨ مهنة

القاهرة - أ ش أ:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، استثمار إجازة منتصف العام الدراسي لتدريب طلبة المدارس والجامعات والخريجين على بعض المهن والحرف بمراكز التدريب التابعة للمديريات البالغ عددها 38 مركزاً ثابتًا و3 ورش، فضلاً عن 8 وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع، كي تجعل الطلاب رواد أعمال.

وقال وزير القوى العاملة إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال عقد ملتقيات لريادة الأعمال، وتدريب الشباب كي يكونوا أصحاب أعمال بإطلاق طاقاتهم الإبداعية من خلال منهجية التفكير التصميمي، وتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال.

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، أنه، في هذا الإطار، قامت المديرية تنفيذا لبروتوكول التعاون مع جامعة قناة السويس، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإعلان عن بدء تدريب طلبة المدارس والجامعات والخريجين خلال فترة إجازة منتصف العام، علي ١٨ مهنة بمركز تدريب القوى العاملة بمدينة المستقبل.

وأشار إلى أن المديرية خصصت اتوبيس لنقل المتدربين يوميا من مقر المديرية إلي مركز التدريب ، وسيتم تسجيل الراغبين بالمديرية أو بمركز التدريب بالمستقبل أمام سوق الجملة.