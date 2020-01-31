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الحكومة ترد على أنباء بيع أراضي السكة الحديد

10:55 ص الجمعة 31 يناير 2020
الحكومة ترد على أنباء بيع أراضي السكة الحديد

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وأن ممتلكات الهيئة ستظل مملوكة بالكامل للدولة.

وأوضحت الوزارة أن هناك خطة لاستغلال تلك الأراضي واستثمار بعض الأراضي غير المطلوبة للتشغيل في الوقت الحالي بنظام حق الانتفاع مع استمرار ملكيتها لهيئة السكك الحديدية بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، لزيادة إيرادات وعوائد الهيئة لاستكمال أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بمرفق السكة الحديد، هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.​

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيع أراضي السكة الحديد المواقع الإلكترونية هيئة السكك الحديدية وزارة النقل

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