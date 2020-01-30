"مياه القاهرة": قطع الخدمة عن 28 منطقة السبت المُقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن 28 منطقة السبت المقبل.

وذكرت الشركة، في بيان لها، الخميس، أن المناطق هي: (منشية السد العالي بالكامل - أرض أبورجيلة ومشيخة العروبة - تقسيم أبو العز "١ - ٢" - إسكانات النيل بمراحلها المختلفة - إسكانات أطلس بمراحلها المختلفة - أسبيكو القديم والجديد - المحمودية القديمة والجديدة - مساكن الجمهورية - مساكن إسكندرية "١ - ٢" - مساكن الأهالي وخلف اسبیکو - عرب الجرعان - أرض الريان - تقسيم الأمل - مساكن النيل N - القاهرة د - القاهرة 2 - القاهرة و - القاهرة ه- مساكن الدلتا - مساكن أطلس "١ - ٢ - ٣" - منطقة البركة الغربية والشرقية - كفر أبوصير - حوض الطويل - حوض داود - كفر الباشا - منطقة أبوحسام - منطقة الأباصيري - منطقة الرزازین).

وأضافت الشركة، أن قطع الخدمة ابتداءً من الساعة ٩ صباح يوم السبت ١/٢/٢٠٢٠، وحتى الساعة ٥ مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال الصيانة والإصلاحات داخل محطة مياه المرج.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.