"مصر للطيران": استئناف الرحلات للصين وفقًا لحجم الحجوزات



كتب- محمد عبيد:

أصدرت شركة مصر للطيران بيانًا هو الثاني لها، الخميس، عن رحلاتها إلى الصين.

وأوضحت الشركة، أنها ستقوم خلال المرحلة القادمة باستئناف رحلاتها إلى المدن الصينية وفقًا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الوارده إليها من الركاب.

كانت الشركة أصدرت بيانًا منذ ساعات، أكدت فيه تعليق رحلاتها إلى المدن الصينية، وقالت: "سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارًا من أول فبراير، وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارًا من يوم ٤ فبراير المقبل".

وأشارت الشركة، إلى أن الهدف هو مواجهة انتشار فيروس "كورونا" الذي ظهر بدولة الصين، حفاظًا على سلامة وصحة الركاب وأفراد الركب الطائر، موضحةً أن قرار تعليق الرحلات في ضوء التزام الشركة بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليًا بمصر، يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد في ٤ فبراير المقبل.