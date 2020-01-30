​محافظ الجيزة لنواب البرلمان: "هقاتل ومعايا مقاتلين للنهوض بالمحافظة"

كتب - أحمد علي:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هدفه منذ توليه المسئولية، تنفيذ القانون على الجميع، متابعا: "أنا هقاتل ومعايا مقاتلين، كان عندنا شوارع مغلقة بالكامل بسبب الاشغالات ومحدش بيمشي فيها، دلوقتي كل الشوارع المغلقة مفتوحة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ردًا على طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب بولاق الدكرور، بشأن بدء العمل بالخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق، بالإضافة إلى ضرورة العمل بمحور ترعة الزمر، وإزالة جميع المعوقات لتنفيذ هذه المشروعات القومية، وتوقف العمل في رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، وسوء حالة الطرق وغلق الشوارع الرئيسية والفرعية.

بالإضافة إلى سوء حالة النظافة بحي بولاق الدكرور، وتركيب بلاط الإنترلوك وكابلات إنارة للشوارع الداخلية، ونقل مسجد التقوى التابع لوزارة الأوقاف لوجوده في منتصف الطريق، ما يعوق أعمال تطوير شارع ترعة عبدالعال (1)، لأنه يمثل محورًا مروريًا هامًا.

وتابع المحافظ: "بنشتغل على كل المناطق في الجيزة وليس الدقي والعجوزة فقط، اقتحمنا مشكلات عديدة في بولاق الدكرور، وبالنسبة لموضوع ترعة الزمر مشروع قومي كبيرة وسيكون نقلة كبيرة، وخلال شهر أغسطس القادم يكون العمل في المحور وصل إلى كوبري فيصل، وهناك بعض المعوقات تحدث نتيجة تهالك البنية التحتية في بعض المناطق، ومنها الكهرباء".

وأشار إلى أنه بالنسبة للإشغالات في بولاق الدكرور، فإنه غير راضي، وتم الاتفاق مع مدير الأمن على إزالتها.

وبالنسبة لمشكلة النظافة، قال المحافظ: "أنا غير راضي عن النظافة في الجيزة، غير مقبول بالمرة إن المحافظ وقته كله في النظافة، بتاخد 50% من وقتي ومجهود كبير، وعملنا على التعاقد مع بعض شركات النظافة، وأدخلنا متعهدين قمامة وجمع منزلي في بعض المناطق، وسنحاول ندبر الموارد للتعاقد مع الشركات، والحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية تعمل على هذا الملف، ونأمل الفترة القادمة حل هذه المشكلات".

وفيما يتعلق بموضوع مسجد الهداية، أشار المحافظ إلى تواصله مع وزير الأوقاف، ورد عليه بأن المحافظ تتكلف 3.5 مليون جنيه لنقل المسجد، وحاليًا لا توجد موارد كافية، ولفت إلى أنه يأمل مزيد من التعاون مع النواب.

وقال المهندس محمود منصور، المسئول عن الطرق والكباري في الجيزة، إن مشروع محور ترعة الزمر، يتكلف أكثر من 3 مليار جنيه، وإنه بدأ العمل في المشروع، وحاليا يتم العمل بتكلفة 1،8 مليار جنيه في المرحلة الأولي، لافتا إلي وجود عراقيل أمامهم في تنفيذ المشروع مثل تهالك المرافق لأن بعضها موجود منذ 40 سنة، والمشروع سيصل إلي كوبري فيصل في أغسطس القادم.