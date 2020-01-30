أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

​الأزهر تهنئ أستاذة بكلية الدراسات لتعيينها رئيسا لدار الكتب والوثائق

12:10 م الخميس 30 يناير 2020
​الأزهر تهنئ أستاذة بكلية الدراسات لتعيينها رئيسا لدار الكتب والوثائق

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

هنأت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الدكتورة نيفين محمد موسى، الأستاذ بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، بمناسبة تعيينها رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، التابعة لوزارة الثقافة.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها الخميس، أن المرأة لها نصيب كبير في كافة المناصب القيادية في مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، التي يوجد بها ما يقرب من 20 عميدة وأكثر من 40 وكيلا.

وشغلت الدكتورة نيفين محمد محمود موسى، أستاذ الوثائق بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، عددا من المناصب منها: رئيس قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات بجامعة الأزهر (2013- سبتمبر2019)، ورئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، والأمين العام للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، واستشاري فني بمشروع رقمنة الأرشيف التاريخي بمجلس الوزراء في الفترة (2009- 2011)، ومشرف على جودة الأعمال الفنية بدار الوثائق القومية (2007- 2015).

محمد المحرصاوي جامعة الأزهر وزارة الثقافة

الخبر التالى:

براتب يصل 5 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل في سوهاج
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسالة شديدة اللهجة من أبومازن لنتنياهو.. وإجراءان للرد على صفقة القرن