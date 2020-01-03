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محافظ الجيزة يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات

10:50 م الجمعة 03 يناير 2020
محافظ الجيزة يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات

محافظ الجيزة يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغا

الجيزة- (أ ش أ):

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، عددا من المناطق للوقوف على حالة النظافة والإشغالات بالشوارع.

وشملت جولة محافظ الجيزة أحياء جنوب الجيزة والعجوزة والدقي وتفقد راشد الحالة العامة لكوبري مشاة ثروت بحي جنوب الجيزة للوقوف على الاعمال التي ينفذها حي جنوب الجيزة به حيث يعد الكوبري هو الرابط بين جانبي شارع ثروت أمام جامعة القاهرة ومنطقة بين السرايات.

كما تفقد محافظ الجيزة حالة النظافة بشارع الجامعة ومراد، موجها بتكثيف اعمال التجريد ورفع الاتربة، وتفقد كذلك شوارع جامعه الدول العربية ومحي الدين ابو العز ومنطقة بين السرايات وشارع الدقي.

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أحمد راشد رفع الإشغالات محافظ الجيزة

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