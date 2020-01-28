رئيس الوزراء لنواب المحافظين: الأرض ليست مفروشة بالورود

مريم نعوم: "بين بحرين" غير متحامل على الرجل

كتب - يوسف عفيفي:

تصوير - هاني رجب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص على الاجتماع بنواب المحافظين الجدد في الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ للاطلاع التجربة الشبابية الجديدة والعمل على نجاحها.

وأضاف مدبولي خلال اللقاء الذي عقد مساء الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مستمرة مع النواب الجدد كل شهرين أو 3 أشهر بعيدًا عن الأضواء، متابعًا أن "الأرض ليست مفروشة بالورود لأن التحديات كبيرة للغاية، ونحاول التغلب عليها".

ودعا مدبولي، نواب المحافظين الجدد لاستمرار التواصل بينهم، وتدشين جروب خاص للتواصل بينهم، مضيفًا: "الجروب مهم لأنكم تكملون بعضكم وستكونون حريصين على نجاح التجربة الجديدة ونجاح ذاتكم".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التدريب، قائلًا: "التدريب شئ مهم جدًا وسيكون لديكم معرفة كاملة عن البلد والمحافظات المختلفة".

وقال مدبولي لنواب المحافظين: "الأمل فيكم كونكم شبابًا ولديكم أفكارًا كثيرة، ومصر تحتاج أفكار خارج الصندوق، والرئيس السيسي يرحب بأي فكرة".