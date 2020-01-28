السجيني عن تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة: الملف الآن في ملعب الحكومة

كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:

طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة، قائلا: "يجب أن يصدر متسقا بين البرلمان الحكومة وإلا يكون فيه معارك شخصية أو سياسية".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذي شارك في الجلسة.

وقال السجيني إن القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف بأملاك الدولة يحتاج إلى تعديلات ملحة واستلمت لجنة الإدارة المحلية فعليا 5 تشريعات أحيلت لها بخصوص بعض التعديلات على التشريع.

وأكدت اللجنة أنه "كان لديها فلسفة أن هذا التشريع حساس يتعامل مع ملف به تراكمات منذ 60 و70 عاما ويجب أن يخضع لأكبر قدر من المناقشة وحل المشكلة التى فشلت فيها الحكومة على مدار السنوات الماضية".

وأشار إلى أن اللجنة عقدت عددا من الجلسات مع أصحاب التخصصات المختلفة حول هذا الشأن، ولكن بناء الأوطان كما يؤكد علم الاقتصاد لايبنى بالنوايا ولكن بالأرقام وهذا ما دفعنا لعقد اجتماعات مع الحكومة ولكن الأرقام الموجودة فى الحصر لديها أقل بكثير مما هو موجود في الواقع.

وتابع: "الملف الآن في ملعب الحكومة والبرلمان جاهز لهذا الأمر وقادرين نحله بنسبة 100%"، لافتا إلى أن الحالات على أرض الواقع تصل إلى مليون وإجمالي ما ورد من بيانات للحكومة يصل إلى 281 ألف طلب تم التعامل مع 4% خلال عامين.

وعقّب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على حديث النائب أحمد السجيني، مؤكدا أن هذا الملف وملفات أخرى المجلس نجح بامتياز فيها في مجال التشريع.