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3 موظفين يعثرون على حقيبة دولارات بمطار القاهرة

10:37 ص الإثنين 27 يناير 2020
3 موظفين يعثرون على حقيبة دولارات بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

عثر 3 من موظفي ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، على حقيبة صغيرة الحجم بها مبلغ مالي من الدولارات، وأبلغوا الجهات الأمنية للعثور على صاحبها، وتم صرف مكافأة لهم لأمانتهم في العمل.

وقالت مصادر بالمطار، اليوم الاثنين، إن الموظفين بمطار القاهرة محمد يوسف وإبراهيم راشد وعلي حسن وجدوا أثناء تفقدهم الحركة في ساحة مبني الركاب 1 بالمطار القديم، بوجود حقيبة صغيرة الحجم، وعلى الفور قاموا بإبلاغ المحاسب منقذ رضوان، مدير الإدارة، حيث سلمها لشرطة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة صاحبها.

ووجه المحاسب مجدي إسحق، رئيس شركة الميناء، الشكر للموظفين الثلاثة وصرف مكافأة لهم لأمانتهم بالعمل.

مطار القاهرة الدولي حقيبة دولارات

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