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أعضاء البرلمان يقدمون التحية "وقوفًا" لرجال الشرطة

02:18 م الأحد 26 يناير 2020
أعضاء البرلمان يقدمون التحية "وقوفًا" لرجال الشرطة

مجلس النواب

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجه أعضاء مجلس النواب التحية وقوفا للشرطة المصرية، وهنأ رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية محمود توفيق، وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لعيدهم.

كما هنأ عبدالعال - خلال الجلسة العامة اليوم الأحد- جموع الشعب بذكرى ثورة 25 يناير 2011، قائلًا: "تلك الثورة التي قام بها شباب أطهار، وتم تصحيح مسارها فى ثورة 30 يونيو 2013، من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة".​

مجلس النواب الشرطة المصرية علي عبدالعال عيد الشرطة 25 يناير

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