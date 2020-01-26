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بالصور.. إقبال كثيف على معرض الكتاب في رابع أيامه

01:11 م الأحد 26 يناير 2020
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كتب - محمد عاطف:
تصوير - محمود بكار:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأحد، توافد عشرات الأسر المصرية؛ لحضور ومتابعة فعاليات اليوم الرابع، ويتوقع أن يزداد الإقبال خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، تستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.

معرض الكتاب جمال حمدان مكتبة سور الأزبكية

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