وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع سد النهضة

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى واشنطن؛ للمشاركة في اجتماعات الجولة الأخيرة لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

تعقد الاجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتجرى المفاوضات بمشاركة واشنطن والبنك الدولي من أجل الوصول إلى توافق بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وإدارة السد.

كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت منتصف الشهر الجاري، أن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان أشاروا إلى أن تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة ستتم وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وأهداف إثيوبيا ومراعاة احتياجات مصر والسودان خلال فترات الجفاف.

وأضافت المسودة أنه سيتم عملية تعبئة خزان السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس وسوف تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة، على أن يتم الأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.