برودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد 26 يناير (بيان بالدرجات)



القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 07 17

شبين الكوم 08 17

طنطا 09 16

دمنهور 10 17

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 09 16

السلوم 08 16

سيوة 04 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 17

الإسماعيلية 07 18

السويس 08 18

العريش 07 15

رفح 07 15

رأس سدر 10 17

نخل 02 15

نويبع 10 20

طابا 06 17

كاترين 00 11

الطور 10 19

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 10 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 07 18

بنى سويف 07 18

المنيا 06 19

أسيوط 05 17

سوهاج 06 18

قنا 08 19

الأقصر 06 20

أسوان 09 21

أبوسمبل 09 20

الوادي الجديد 07 20

شلاتين 14 22

ابو رماد 14 21

حلايب 16 19

رأس حدربة 15 19