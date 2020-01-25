إمام أحمد يحتفل بتوقيع "ثورة الحمير" بمعرض الكتاب (صور)

كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار:

احتفل الكاتب إمام أحمد، بتوقيع مجموعته القصصية "ثورة الحمير"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، في صالة 2، جناح A6.

وشارك في حفل التوقيع، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعادل السنهوري، نائب رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي الدكتور محمد فتحي.

وصدرت مجموعة "ثورة الحمير" عن دار روافد للنشر والتوزيع، وتتضمن 10 قصصًا متنوعة، تتناول حكايات وأشكال مختلفة من العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وسلطت الضوء على عدد من القضايا مثل الحب والزواج والخيانة والتطرف الديني ومرض السرطان، وتأتي القصص العشر تحت عناوين: "قرية العميان"، "كأس نبيذ"، "الأخ وحيد الطبّال"، "الزائر الغريب"، "الغرفة 118"، "حي سعادة"، "الحب الأزرق"، "زغلول المسكين"، "جوازة إسماعيل وبثينة"، وأخيرًا "ثورة الحمير".

ويستخدم الكاتب في مجموعته اللغة الفصحى في سرد القصص، فيما تنوعت أجزاء الحوار بين أبطال القصص بين الفصحى في أغلب الحوارات، والعامية المصرية أحيانًا، كما تنوع الزمن في القصص العشر بين الماضي والوقت الحاضر.

ويظهر العنصر النسائي بشكل واضح في أغلب القصص، حيث جاءت العديد من شخصيات الأبطال نسائية، مثل شخصية الفتاة "هيام" في قصة "الأخ وحيد الطبّال"، و شخصية الفتاة "فرح" في قصة "الحب الأزرق"، و شخصية "هند" في قصة "الغرفة 118".

وتدور بعض القصص حول شخصيات فنتازية من وحي خيال الكاتب، مثل شخصية الشاب المبصر في قصة "قرية العميان"، والحوار الدائر بين بعض الحيوانات في قصة "ثورة الحمير" التي حملت المجموعة القصصية عنوانها.​