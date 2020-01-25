عروض الموسيقى العسكرية تحوز إعجاب جماهير معرض الكتاب

للمتضررين من السد العالي.. تعرف على تفاصيل تعويض أهالي النوبة "انفوجرافيك"

انخفاض شديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس الجابوني يستقبل الوفد المصري بمشاركة "المقاولون العرب"- صور

كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار

قدمت الفرق الموسيقية، اليوم السبت، عرضا من العزف داخل معرض الكتاب.

ولاقت فقرات العزف العسكري إعجاب الحضور من جماهير معرض الكتاب، وتفاعلوا معها بالتصفيق.

وحرص الجمهور على التقاط صور تذكارية ومقاطع فيديو مع أفراد العزف العسكري، ووجهوا لهم التحية بالتصفيق الحار بعد انتهاء العرض.