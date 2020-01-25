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عروض الموسيقى العسكرية تحوز إعجاب جماهير معرض الكتاب

12:23 م السبت 25 يناير 2020
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كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار

قدمت الفرق الموسيقية، اليوم السبت، عرضا من العزف داخل معرض الكتاب.

ولاقت فقرات العزف العسكري إعجاب الحضور من جماهير معرض الكتاب، وتفاعلوا معها بالتصفيق.

وحرص الجمهور على التقاط صور تذكارية ومقاطع فيديو مع أفراد العزف العسكري، ووجهوا لهم التحية بالتصفيق الحار بعد انتهاء العرض.

عروض الموسيقى العسكرية معرض الكتاب التجمع الخامس العزف العسكري

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