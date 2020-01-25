انخفاض شديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار الـ72 ساعة المقبلة.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم السبت، أن حالة الاستقرار ستؤدي لاختفاء كميات السحب على أغلب الأنحاء، وتنعدم فرص سقوط الأمطار، في ظل زيادة فترات سطوع الشمس.

وتابع: "تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث يميل الطقس للبرودة خلال ساعات النهار، مع وجود انخفاض شديد في درجات الحرارة خلال ساعات الليل حيث يصل فارق درجات الحرارة بين الكبرى والصغرى لـ10 درجات".

وأكد شاهين، أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 6 و7 درجات على أغلب الأنحاء، بينما درجات الحرارة الكبرى تصل لـ17 درجة.

وأشار مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية بدأت في الظهور من صباح اليوم، وتستمر على هذا المعدل خلال الـ3 أيام المقبلة، حيث تكون كثيفة على الطرق الزراعة والقريبة من المصطحات المائية.

وأكد على استمرار اضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس، والذي من المتوقع أن تهدأ معدلاته بدءا من غد الأحد، وعلى النقيض يشهد البحر المتوسط هدوءا نسبيا بمعدلات الرياح بعد ارتفاع الأمواج لـ3 أمتار أمس الجمعة.