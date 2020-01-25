شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 25 يناير (بيان بالدرجات)

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلًا، على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا، وتكون كثيفة وغائمة أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 07 17

شبين الكوم 07 17

طنطا 09 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 18

بلطيم 11 17

مطروح 12 16

السلوم 10 15

سيوة 04 16

بورسعيد 10 16

دمياط 11 16

الزقازيق 10 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 10 17

العريش 07 16

رفح 07 15

رأس سدر 10 17

نخل 02 16

نويبع 10 18

طابا 06 16

كاترين 00 11

الطور 09 17

شرم الشيخ 11 19

الغردقة 10 19

مرسى علم 11 19

الفيوم 07 18

بنى سويف 07 18

المنيا 06 18

أسيوط 05 18

سوهاج 06 18

قنا 08 18

الأقصر 07 19

أسوان 08 19

أبوسمبل 07 19

الوادى الجديد 07 18

شلاتين 14 22

أبو رماد 14 21

حلايب 16 19

رأس حدربة 15 19